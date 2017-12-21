Şanlıurfa'da Kudüs'e destek mitingi düzenlenecek

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 17:00

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül söz konusu düzenlenecek miting için yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Emperyalist ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü siyonist terör çetesinin başkenti olarak tanımasına ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin karara tepkiler devam ederken, birçok ülkede Müslümanlar, meydanlara inerek bunu kınadılar.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu tarafından 24 Aralık Pazar günü Kudüs'e destek mitingi düzenlenecek.

Kentin en işlek yerlerinden olan Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge, saat 13.00'te Akparti olarak tam desteğimizi vereceğimiz bizzat katılacağımızı bildirir ve bu önemli mitinge tüm hemşehrilerimin katılımını bekliyoruz.