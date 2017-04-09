Şanlıurfa'da Kurtuluş Koşusu Gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2017 Pazar 18:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 97'nci kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor. 7 Nisan tarihinde başlayan ve birbirinden farklı organizasyonlarla süren etkinliğin üçüncü günkü ayağı Kurtuluş Koşusu ile başladı. Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ve 5 kilometre ile 11 kilometre olmak üzere iki farklı parkuru kapsayan koşuya 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği organizasyonun startını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi verdi. Koşu öncesi katılımlarından dolayı tüm sporculara teşekkür eden Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa için böylesine güzel bir buluşmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Kurtuluş coşkumuz önümüzdeki hafta içinde de tüm coşkusuyla sürecektir" dedi. Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan koşu Abide Kavşağı-Diyarbakır yolu ile Karaköprü ilçesinden dönüş yolunu kapsadı. Renkli görüntülerin yaşandığı koşunun 5 kilometrelik parkurunda erkeklerde, birinci İbrahim Çiçek, ikinci Mustafa Heşe, üçüncü Halil Tekin, dördüncü Yusuf Üzen ve beşinci İbrahim Halil Kandan olurken, kadınlarda ise birinci Hayrunisa Canbek, ikinci Medine Ökte, üçüncü Zeynep Demir, dördüncü Nesibe Yıldız ve beşinci Zeynep Güleli oldu. 11 kilometrelik parkurda ise erkeklerde, birinci Argachew Assefa, ikinci Kefyalew Deja Buri, üçüncülüğü Veysi Aslan, dördüncü Ömer Alkanoğlu ve beşinci Furkan Kerelti olurken, kadınlarda, birinci Sebahat Akpınar, ikinci Yayla Kılıç, üçüncü Hafize Unaler, dördüncü Ayşe Güngör ve beşinci Gülşen Kılınç oldu.