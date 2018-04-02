Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 22:52

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 110. kilometresinde meydana geldi. Ali Y.’nin kullandığı 47 KY 992 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan biri, durumu ağır olduğu için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



