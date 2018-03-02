Şanlıurfa'da Minik öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Giriş Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma 12:14

Şanlıurfa'da anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine karşı Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere bere, çorap ve atkı yolladı.

Karaköprü Narçiçeği Anaokulunun minik öğrencileri, harçlıklarını birleştirerek, öğretmen ve velilerin de destekleriyle aldıkları çorap, atkı ve bereleri özenle paketledi, duygularını yansıttıkları mektuplarla birlikte harekata katılan askerlere ulaştırılmak üzere 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüp teslim etti.

Öğretmenleri nezaretinde otobüslerle kolileri teslim etmeye giden öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarını sallayarak "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı.

Okul Müdürü Halil Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Afrin'de görev yapan askerlerin moral ve motivasyonlarını artırmak istediğini söyledi.

Amaçlarının çocuklarda bayrak ve vatan bilincini oluşturmak olduğunu dile getiren Polat, "Çocuklarımız bere, çorap, atkı gibi malzemelerle askerlerimizin bedenlerini ısıtmak isterken kendi duygularını anlatan mektuplarını da yollayarak yüreklerini sevindirmek istediler. Böylelikle askerlerimizle çocuklarımız arasında bir sevgi köprüsü oluşturmak istedik. Rabbim Türk askerini ve vatanımızı korusun." diye konuştu.

Öğrencilerden Zümre Kaya, askerler üşümesin diye onlara atkı, çorap ve bere gönderdiklerini ifade etti.

AA