Şanlıurfa'da Miraç Kandili Coşkusu

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:34

Miraç Kandili'nde Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'teki camiler dolup taştı.



"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, kandil nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.



Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.



Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.



Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra vatandaşlara süt dağıtıldı.



Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

(sondakika.com)