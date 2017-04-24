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Şanlıurfa'da Miraç Kandili Coşkusu

Miraç Kandili'nde Şanlıurfa'da ki camiler dolup taştı.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:34
Şanlıurfa'da Miraç Kandili Coşkusu

Miraç Kandili'nde  Şanlıurfa,  Kahramanmaraş,  Adıyaman,  Malatya ve  Kilis'teki camiler dolup taştı.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan  Şanlıurfa'da, kandil nedeniyle vatandaşlar  Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından  Şanlıurfa Müftülüğünce  Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra vatandaşlara süt dağıtıldı.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti  Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
  • yorum2017-04-25 06:35:52misafir

    Urfamızın merkez ve ilçelerinde yaşayan savaş mağduru kadınlara çocuklara yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürler

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