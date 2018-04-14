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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına operasyon

170 çalıntı motosikletin ele geçirildiği operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 17:31
Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Suruç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 170 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 47 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Şanlıurfa ve çevre illerden çalınan motosikletleri yasa dışı yollarla satanlara yönelik, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yaklaşık 2 bin motosikletin sorgulamasını yapan polis ekipleri, 62'sinin şase ve motor numarası silinmiş 170 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan 47 şüpheli emniyete götürüldü.

 

AA

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