Şanlıurfa'da Mukabele Geleneği Sürüyor

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14

Şanlıurfa'da Ramazan ayının başlamasıyla beraber camilerde Kuran-ı Kerimi karşılıklı okuma anlamına gelen mukabele geleneği sürüyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde Kuran-ı Kerimi karşılıklı okuma anlamına gelen mukabele geleneği yoğun katılım ile sürüyor. Şanlıurfa'da özellikle merkez camilerde başlatılan mukabele genellikle sabah namazı ve öğle namazından sonra yapılıyor. Ramazan ayının önemli geleneği olan ve Şanlıurfa'daki bütün camilerde en az bir vakit okunan mukabeleye yaşlı, genç her kesimden vatandaş katılım gösteriyor. Tarihi çarşılar bölgesinde bakırcı esnaflarından Halil Nehir, tüm vatandaşları camilere devam ederek yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da Ramazan ayının başlamasıyla herkes bir coşkuyla camilere koşuyor. İsteriz ki her günümüz böyle olsun. Her Ramazan ayında böyle camiler dolu dolu olsun. Ramazan ayında Allah'ın rahmeti en yüksek derecesine erişiyor. Vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden isteğimiz camilere gelsinler. Hep beraber kardeşçe, kol kola birlik olalım. İslam kardeşliğini beraber idrak edelim" şeklinde konuştu.