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Şanlıurfa’da nevruz kutlamaları sönük geçti

Şanlıurfa’da düzenlenen nevruz kutlamalarına vatandaşlar ilgi göstermedi.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2018 Çarşamba 17:14
Şanlıurfa’da nevruz kutlamaları sönük geçti

Şanlıurfa’da HDP öncülüğünde nevruz kutlamaları yapıldı.

Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki boş bir alanda düzenlenen kutlamalar öncesi polisler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Alana girenlerin üzeri aranırken çevrede ise zırhlı araçlar hazır bekletildi.

Önceki yıllarda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara, son birkaç yıldır vatandaşları alana çekemeyen partililer, bu yıl da  beklentinin aksine istenilen sayıdaki vatandaşı kutlama alanına çekemedi.

Nevruz alanının büyük bir kısmı boş kaldı. Platform üzerinde yapılan konuşmaların ardından yakılan nevruz ateşinde kısa süreli müzik ve eğlencenin ardından etkinlik sona erdi.

 

(İHA)

 

 

 

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