Şanlıurfa’da öğrenciler telafi sınavına girdi

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 21:43

Şanlıurfa’da öğrenciler, 31 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavlarında cevap kağıtlarında bir hata olması nedeniyle yenilenen telafi sınavında ter döktü. Sabah saat 09.30 başlayan sınav için öğrenciler, okullara geldi. Telafi sınavının yenilenmesinden memnun olduklarını belirten öğrenciler, sorularda ise zorlandıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı 31 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde düzenlenen sınavın cevap kağıtlarında hata oluştuğunu açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında "Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

iha