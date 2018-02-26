Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Türkiye Şanlıurfa'da Öğrencilere Cinsel İstismar

Şanlıurfa'da Öğrencilere Cinsel İstismar

Şanlıurfa'da bir okulun müdürü 2 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 23:40
Şanlıurfa'da Öğrencilere Cinsel İstismar

Birecik ilçesinde bir okulun müdürü, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir okulda verilen üniversiteye hazırlık kursuna katılan iki kız öğrenci, okul müdürü M.D'nin kendilerine "cinsel istismarda" bulunduğunu öne sürdü.

Öğrencilerin durumu anlattığı aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.D, sevk edildiği mahkeme tarafından "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Suçlamayı kabul etmediği öğrenilen M.D. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de idari soruşturma başlatıldı.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık