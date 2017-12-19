Şanlıurfa'da organik şeker üretimi yapılacak

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı 18:38

Şanlıurfa'da, organik şeker kamışı üretimi planlanıyor.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezi'nde (GAPTAEM) Pakistan Şeker Kamışı Enstitüsü heyetinin de katılımıyla "Organik Şeker Çalışmaları Ar-Ge Faaliyetleri" toplantısı düzenlendi.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, burada yaptığı konuşmada, dünya şeker üretiminin yüzde 83'ünün şeker kamışından üretildiğini söyledi.

Türkiye'de ise şekerin neredeyse tamamının şeker pancarından imal edildiğini vurgulayan Çetiner, "Şeker pancarından şeker üretilmesi konusunda ülkemizde sektör gelişmiş. Fabrikalar ve çalışan nüfusu düşündüğümüz zaman şeker pancarı ülkemiz için stratejik bir ürün ama şeker pancarından şeker üretimi pahalıya mal oluyor. Bu anlamda şeker kamışından üretimin yapılması için çalışmamız gerekiyor." dedi.

- "Ar-Ge faaliyetleri başlıyor"

Çetiner, kamıştan şeker üretiminin pancardan daha kolay olduğunu anlattı. İbrahim Halil Çetiner, "Şeker kamışın da üretim çok kolay. Suyunu aldığınız zaman içindeki etanol uçtuğunda geriye şeker kalıyor. Bir çiftçi bile yetiştirdiği kamıştan suyunu çıkartıp, sıcak bir sacın üzerine döktüğü zaman şeker elde edebiliyor. Bu nedenle genel müdürlüğümüz tarafından şeker kamışı üzerine çalışma yapmak ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmek için enstitümüz görevlendirildi. Bölge şartları ve şeker kamışı yetiştiriciliği konusunda Ar-Ge faaliyetlerine başlayarak bölgemizde şeker kamışından organik şeker üretilmesi için çalışmalar yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Pakistan Şeker Kamışı Enstitüsü heyeti de ülkelerindeki kamış üretimine ilişkin detaylı bir sunum yaptı.

GAPTAEM tarafından Pakistan'dan getirtilen kamış çeşitleri, bölgedeki verimli arazilerde deneme amaçlı ekilecek.