Şanlıurfa'da Oruç Tutanların 'Ramazan' Uykusu

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2017 Cumartesi 16:40

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da oruç tutan bazı vatandaşlar, iftar saatini gölgelik alanlarda bekliyor. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle klimalı camilere akın eden vatandaşlar, namaz sonrası uyuyarak zaman geçiriyor. Balıklıgöl platosundaki Dergah ve Hasan Paşa camilerinde namaz kıldıktan sonra Kuran okuyan vatandaşlar, bir sonraki vakit namazını da burada bekliyor.

BÜYÜKLER AYAKLARINI KOYDU, KÜÇÜKLER YÜZDÜ

Camilerde uyumak istemeyen bazı vatandaşlar ise, Hasan Paşa Camisi'nin avlusunda bulunan ve Balıklıgöl'deki suyun geçtiği 1 metre derinlikteki kanala ayaklarını koyup serinlemeyi tercih ediyor. Sıcaktan bulunan çocuklar ise yetişkinlerin ayaklarını koyduğu suya elbiseleriyle girerek serinleme yöntemine başvuruyor. Birçok vatandaş da parklarda çimlerin üzerinde uyuyarak iftar vaktini bekliyor. Ramazan dolayısıyla Balıklıgöl'de gündüz ziyaretçi sayısında ise azalma görüldü.

(sondakika.com)