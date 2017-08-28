Şanlıurfa'da otomobil tarandı: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2017 Pazartesi 22:08

Olay, gece saatlerinde Şıh Mahsut Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Badem ile Bahattin Aktosun bulunduğu hareket halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile, arkadan yanaşan kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Şahin Badem ile Bahattin Aktosun vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı, saldırganlar kaçtı.



İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlileri ise otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.





Yaralılardan Bahattin Aktosun yapılan tüm müdahelere rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.