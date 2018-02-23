Şanlıurfa'da otomobil yön levhasının çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Deniz'in kullandığı 34 VVN 89 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 50. kilometresinde yön levhasının direğine çarptı.
Otomobildeki Mihyeddin Deniz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü ile Merve Deniz, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Otomobildekilerin, kazada hayatını kaybeden Mihyeddin Deniz'i hastalığının tedavisi için Gaziantep'e götürdükleri öğrenildi.
AA