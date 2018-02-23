Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da otomobil yön levhasının çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil yön levhasının çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada hayatını kaybeden kişinin tedavi için Gaziantep'e gittiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 17:57
Şanlıurfa'da otomobil yön levhasının çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Deniz'in kullandığı 34 VVN 89 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 50. kilometresinde yön levhasının direğine çarptı.

Otomobildeki Mihyeddin Deniz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü ile Merve Deniz, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Otomobildekilerin, kazada hayatını kaybeden Mihyeddin Deniz'i hastalığının tedavisi için Gaziantep'e götürdükleri öğrenildi.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonu

Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonu
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık