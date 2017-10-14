Şanlıurfa'da Otomobile Ateş Açıldı: 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2017 Cumartesi 15:11

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DT 1592 plakalı hareket halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda adı açıklanmayan otomobil sürücüsü ile yanındaki Nusret Kılıç yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 2 kişi ise çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

(sondakika.com)