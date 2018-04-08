Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2018 Pazar 23:06
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Murat K.’nin kullandığı 06 ZOL 28 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Muhammet Yılmazer’e çarptı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi müdahalesi yapılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü jandarma tarafından gözaltına alınırken, çocuğun cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da bıçaklı kavga kamerada

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga kamerada
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık