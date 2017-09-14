Şanlıurfa'da Özel Hastanede Fare Skandalı!

Şanlıurfa'dan yayın yapan Urfada Bugün Haber Sitesinde yayınlanan haberde yer alan görüntüler görenleri adeta şoke etti.
Sağlıkta dönüşüm sistemi ile birlikte vatandaş kaliteli ve hijyenik ortamda sağlık hizmetine kavuşurken Özel hastanelerde sağlık hizmeti vermeye başladı
hijyenik ortamda sağlık hizmet verildiği beyan eden Şanlıurfa’daki özel “Meydan Hastanesi”nde geçmiş aylarda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı
Özel meydan hastanesi kadın doğum ve çocuk yoğun bakım bölümünde fareler adeta çirit atıyor
Geçmiş aylarda bir hasta sahibi tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde yoğun bakım görev yapan görevliler ellerinde aletler ile adeta fare avındalar
Temiz ortamda sağlık hizmeti sunduğunu iddia eden özel meydan hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde ortaya çıkan fare skandalı insan sağlığına verilen önem gözler önüne serdi
Görüntülerde, Erken doğan çocukların bulunduğu yoğum bakım ünitesinde görevliler tarafından çirit atan fareleri yakalamak için yoğun çaba sarf ediliyor
FARELERİN BULAŞTIRDIKLARI HASTALIKLAR
Doğaları gereği pis ortamlarda yaşayan fareler, insanlara farklı yollarla hastalık bulaştırırlar. Farenin zararlarının en önemlileri olarak kabul edilebilecek bu hastalıklar ölümcül boyutlarda olabilir. Hem arazilerdeki hem de evlerdeki bitkilerle diğer gıdaları kemiren ve ısıran fareler, bu yolla insanlara hastalık bulaştırabildiği gibi; fare pisliği ve fare idrarı yoluyla da virüsler insanlar arasında yayılabilmektedir. Ayrıca besin kaynaklarından uzak kaldıklarında insanların el, ayak, kulak, burun, dudak gibi bölgelerini kemiren ve ısıran fareler, bu yolla da hem doğrudan hem de dolaylı olarak ölümcül hastalıklar bulaştırırlar.
Kaynak: Urfada Bugün