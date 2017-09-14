Şanlıurfa'da Özel Hastanede Fare Skandalı!

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2017 Perşembe 20:01

Şanlıurfa'dan yayın yapan Urfada Bugün Haber Sitesinde yayınlanan haberde yer alan görüntüler görenleri adeta şoke etti.

Sağlıkta dönüşüm sistemi ile birlikte vatandaş kaliteli ve hijyenik ortamda sağlık hizmetine kavuşurken Özel hastanelerde sağlık hizmeti vermeye başladı

hijyenik ortamda sağlık hizmet verildiği beyan eden Şanlıurfa’daki özel “Meydan Hastanesi”nde geçmiş aylarda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı

Özel meydan hastanesi kadın doğum ve çocuk yoğun bakım bölümünde fareler adeta çirit atıyor

Geçmiş aylarda bir hasta sahibi tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde yoğun bakım görev yapan görevliler ellerinde aletler ile adeta fare avındalar

Temiz ortamda sağlık hizmeti sunduğunu iddia eden özel meydan hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde ortaya çıkan fare skandalı insan sağlığına verilen önem gözler önüne serdi

Görüntülerde, Erken doğan çocukların bulunduğu yoğum bakım ünitesinde görevliler tarafından çirit atan fareleri yakalamak için yoğun çaba sarf ediliyor

FARELERİN BULAŞTIRDIKLARI HASTALIKLAR

Doğaları gereği pis ortamlarda yaşayan fareler, insanlara farklı yollarla hastalık bulaştırırlar. Farenin zararlarının en önemlileri olarak kabul edilebilecek bu hastalıklar ölümcül boyutlarda olabilir. Hem arazilerdeki hem de evlerdeki bitkilerle diğer gıdaları kemiren ve ısıran fareler, bu yolla insanlara hastalık bulaştırabildiği gibi; fare pisliği ve fare idrarı yoluyla da virüsler insanlar arasında yayılabilmektedir. Ayrıca besin kaynaklarından uzak kaldıklarında insanların el, ayak, kulak, burun, dudak gibi bölgelerini kemiren ve ısıran fareler, bu yolla da hem doğrudan hem de dolaylı olarak ölümcül hastalıklar bulaştırırlar.





Kaynak: Urfada Bugün