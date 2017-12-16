Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 17:58

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfa'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor.

Termometrelerin öğleden sonra 17 dereceyi gösterdiği kentte, güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'e akın etti.

Ülkenin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar yerleşkede yoğunluk oluştururken, ziyaretçiler burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem attı ve dua etti.

Aynzeliha Gölü'nde sandala binen vatandaşlar, tarihi Urfa Kalesi'ne çıkarak kenti kuş bakışı görme imkanı da yakaladı.

Alandaki yöresel kıyafetleri giyerek hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, daha sonra Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret edip tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Mersin'den arkadaşlarıyla kente gelen üniversite öğrencisi Sinem Işıkgöz, hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilip yöreyi ziyaret ettiklerini anlattı.

Buradaki atmosferden çok etkilendiğini anlatan Işıkgöz, akşam da sıra gecesine katılıp eğlenmeyi planladıklarını ifade etti.

Ailesiyle yerleşkeyi ziyaret eden Enver Ay ise Malatya'dan geldiklerini dile getirerek, özellikle çocuklarının kenti çok beğendiğini sözlerine ekledi.

AA