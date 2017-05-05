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Şanlıurfa'da PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı

Ceylanpınar'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 6 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2017 Cuma 16:49
Şanlıurfa'da PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı

Ceylanpınar İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanarak gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. 

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da, jandarma ekipleri sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

(sondakika.com)

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