Şanlıurfa'da Pul Biber-isot Fiyatları Yarı Yarıya Düştü

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2017 Çarşamba 12:13

 Şanlıurfa'da yeni sezon yaklaşırken pul biber ve isot fiyatlarında yüzde 50 oranında düşüş yaşanıyor. Daha önce kilosu 30 TL'yi bulan isot, Ramazan ayı nedeniyle 15 liraya kadar düştü. Yeni sezon mahsulune yer açmak amacıyla geriletildiği kaydedilen isot fiyatlarında bölgeye Ramazan ayında beklenen oranda turistin gelmemesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Şanlıurfa Ucuzluk Pazarında pul biber ve isot satan Sinan Çatık, yeni mahsulün zamanının yaklaşması nedeniyle indirim yaşandığını belirten Çatık, "Yeni mahsul çıkacak diye indirim yaptık ki bu elimizde olan pul biber ve isotlar bitsin. Yeni mahsul isotlar geleceği için elimizdekilerin fiyatlarında düşüş var. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle turist de yok. Satışlarımızdaki en büyük düşüşün nedeni ise budur. Biz kendimizi düşündüğümüz kadar alıcıyı da düşündüğümüz için daha önce de fiyatları yüksek söylemiyorduk. Özellikle Şanlıurfa isotu ve pul biberi tüm Türkiye'ye yayılsın diye fiyatları düşük tutuyorduk. Şu anda makine isot ve pul biberinin fiyatları 15 lira, ev yapımı biberlerin ise 30 ile 20 lira arasında değişiyor"şeklinde konuştu.



(sondakika.com)