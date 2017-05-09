Ana Sayfa Eğitim Şanlıurfa'da Sahte Diploma Çetesi Çökertildi

Şanlıurfa'da Sahte Diploma Çetesi Çökertildi

Şanlıurfa'daki 29 öğretmen adayının 45 bin ile 60 bin lira arasında değişen para karşılığında hazırlanan sahte diploma alan öğretmenler hakim karşısına çıkarıldı

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 17:03
Şanlıurfa'da Sahte Diploma Çetesi Çökertildi

Şanlıurfa'daki 29 öğretmen adayının 45 bin ile 60 bin lira arasında değişen para karşılığında hazırlanan sahte diplomalarla branşları dışındaki alanlarda atanmalarını sağladıkları iddia edilen şüpheliler ile öğretmen adaylarının da arasında olduğu 45 sanığın 3 yıldan 354 yıla kadar varan hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya,  Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesinde benzer davadan tutuklu bulunan ve "sahte diploma çetesinin" elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu,  Adana F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarda duruşmada hazır bulundu.

Sanık Kadiroğlu savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan B.Ü'nün 10-15 yıllık arkadaşı, A.İ'nin ise üvey teyzesinin oğlu olduğunu belirten Kadiroğlu, "Bu iki şahıs dışında iddianamede adı geçen sanıkları tanımam, kendileriyle görüşmüş, muhatap olmuş, bu olayla ilgili herhangi bir bağlantı kurmuş değilim. A.Ş. isimli sanık da benim başka bir olay nedeniyle tutuklu olduğumu bildiğinden sanıyorum olaylar arasında bağlantı kurmak için benim adımı kullanmıştır." dedi.

Mahkeme heyeti,  Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesinde benzer dava bulunduğu, iki davanın birleştirilmesi için mahkemedeki dosyanın istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Şubat 2016'da başlattığı soruşturma kapsamında sahte lisans diplomaları ile 29 öğretmen adayının atamasının yapıldığı belirlenmişti. Öğretmen adaylarının sahte diploma çıkarılması için  Adana'daki şüphelilerle irtibata geçtiğinin belirlenmesi üzerine  Şanlıurfa'daki Cumhuriyet savcısı yetkisizlik kararı ile dava dosyasını  Adana Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

 

(sondakika)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık