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Şanlıurfada Savcılıktan "Zeytin Dalı" operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya da "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhine paylaşım yapan kişileri göz altına aldı.

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:13
Şanlıurfada Savcılıktan

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesaplarından "Zeytin Dalı Harekatı" karşıtı ve PKK, PYD yanlısı paylaşım yapan 11 kişiyi tespit edip haklarında işlem başlattı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada:

"Arfin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sosyal medyada terör örgütlerine destek amaçlı paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile PKK/PYD yanlısı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 kişi olmak üzere toplam 11 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bunlar arasından 7 kişi gözaltına alınmış olup, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir. 

Kamuoyuna duyurulur." denildi

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