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Şanlıurfa'da şehit iki asker için tören düzenlendi

Sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Erler Akçal ve Ertaş'ın cenazeleri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki askeri törenin ardından memleketlerine gönderildi

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi 13:29
Şanlıurfa'da şehit iki asker için tören düzenlendi

Şanlıurfa'da dün askeri aracın dereye devrilmesi sonucu sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Erler Cuma Ali Akçal ile Esat Ertaş için askeri tören düzenlendi.

Şehit Akçal ile Ertaş'ın Akçakale Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşları, cenaze nakil araçlarıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketlerine gönderildi. Akçal ve Ertaş ile aynı bölükte görev yapan bir grup asker, şehit silah arkadaşlarını son yolculuklarına uğurlamak için aynı uçakla memleketlerine gitti.

Şehit Akçal'ın naaşı memleketi Kahramanmaraş'ta, şehit Ertaş'ın naaşı da Konya'da düzenlenecek tören sonrası defnedilecek.

Törene şehitlerin yakınları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri erkan katıldı. Akçakale ilçesinde dün Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrilmişti. Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmış, 2 asker şehit olmuştu.

 

 

 

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