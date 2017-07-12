Şanlıurfa'da Şehitler Anıldı

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:25

Şanlıurfa'da 6 gün sürecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı bugün başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Z. Abidin Beyazgül, Milletvekilleri M. Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Merkez İlçelerin Belediye Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar, programın ilk gününde şehit kabirliğini ziyaret ederek dualar okudu.



Hain darbe girişimi sırasında şehit olan en genç isimler arasında yer alan Mustafa Direkli'nin kabri başında dualar eden şehir yöneticileri ve vatandaşlar ardından askeri şehitliğe ziyaret yapıldı. Burada okunan dualara hep birlikte eşlik eden yöneticiler ve vatandaşlar, ardından Karaköprü'deki Şehit Mustafa Direkli Camisine geçerek mevlit programına katıldı.



Müftülük tarafından düzenlenen mevlitte şehitlerin ruhuna dualar okunurken, mevlide çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi. Mevlit programının ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

(haberler.com)