Şanlıurfa'da Sıcak Hava Bunaltıyor

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2017 Pazar 16:57

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan sıcaklıklarda bunalanlar, güneşten korunmaya çalışıyor. Kentte bunaltıcı sıcakların aniden birkaç derece yükselmesi nedeniyle özellikle öğle saatlerinde, cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinde normalin altına düştü. Sıcaktan bunalanlar, kentin en serin bölgelerinin başında gelen Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki park ve yeşil alanlara akın etti. Nefes darlığı çeken yaşlılar ağaç gölgeliklerinde çimlere uzanarak vakit geçirirken, çocuklar ise kentin çeşitli yerlerinde bulunan olimpik yüzme ve süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de şapka ve gözlükleriyle sıcak havadan korunmaya çalıştığı görüldü.

(sondakika.com)