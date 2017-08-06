Şanlıurfa'da Sıcaktan Bunalanlara

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2017 Pazar 20:43

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da vatandaşlar, mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmıyor.



Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı kentte çocuklar ve gençler, belediyeye ait havuzlarda vakit geçiriyor. Sıcaktan bunalanlar, belediyenin kurduğu ücretsiz seyyar havuzlardan da yararlanıyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde 17 havuzla vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.



Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzların yoğun ilgi gördüğünü belirten Özçınar, şöyle konuştu:



"Yüzme havuzları için büyük alanlara ihtiyaç olduğundan bazı bölgelerde havuzlarımız bulunmuyor. Biz de bu bölgelerdeki vatandaşlarımıza seyyar havuzlarımızla hizmet veriyoruz. Maşuk, Batıkent, Bozova gibi yerlerde seyyar havuzlarımız bulunuyor. Şu anda 4 seyyar yüzme havuzumuzu kurmuş bulunuyoruz. Seyyar havuzlarımız yaklaşık 2 ay bulunduğu bölgede hizmet veriyor. Normal yüzme havuzlarımızdaki hizmetlerimiz, bunlarda da mevcut. Çocuklarımız personelimizin gözetiminde yüzüyor."



Maşuk Mahallesi'ndeki seyyar havuzda yüzen Enas Aslan da havaların sıcak olması nedeniyle her gün burada serinlemeye çalıştığını ifade etti. Aslan, haftanın 4 günü geldiği havuzda yaklaşık bir saat yüzdüğünü dile getirdi.

(sondakika.com)