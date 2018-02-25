Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2018 Pazar 23:55

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdallı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Bozkurt (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Halil (68), Yunus (18), İrfan (45), Zübeyde (65) ve Cengiz Bozkurt (32), 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yeri ve yaralıların tedavi altına alındığı hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

AA