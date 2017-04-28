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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 10 Yaralı

Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'nde alacak verecek yüzünden olduğu iddia edilen silahlarında kullanıldığı kavga yaşandı. 10 kişi yaralandı. 2 kişinin durumu ağır

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 18:34
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 10 Yaralı

Şanlıurfa'da alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre,  Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi 1'inci Cadde 8'inci sokakta yaşandı.

İddiaya göre bir ailenin üyeleri, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden aralarından husumet bulunan başka bir ailenin Evren Sanayi Sitesindeki konteynır imal edilen iş yerine gitti.

İş yeri önündeki tartışma büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden tarafları ayırmak için yoğun çaba harcarken silahlarla ateş edilmesi sonucu yaralanan 10 kişi ise özel araçlar ve ambulanslarla  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile  Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken her iki hastane ile kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

 

 

(sondakika.com)

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