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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 15:21
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hürriyet Caddesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.

Kavgada Şeyhmus (73), Sedat (46) ve Cengiz Gülalan (37) silahla açılan ateş sonucu yaralandı. 

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şeyhmus Gülalan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri, olay yeri ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

AA

 
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