Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17

Akçakale karayolundaki Uğurlu Mahallesi yakınlarından geçen DSİ ait sulama kanalının ızgara tellerine öğle saatlerinde takılı ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, takılı cesedin çıkarılması için sualtı dalgıç polislerinden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, halat yardımıyla cesedi kanaldan çıkardı. Suda uzun süre kaldığı tahmin edilen ceset, kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(sondakika.com)