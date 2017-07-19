Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

DSİ sulama kanalında 40 yaşlarında bir kişiye ait erkek cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Akçakale karayolundaki Uğurlu Mahallesi yakınlarından geçen DSİ ait sulama kanalının ızgara tellerine öğle saatlerinde takılı ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, takılı cesedin çıkarılması için sualtı dalgıç polislerinden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, halat yardımıyla cesedi kanaldan çıkardı. Suda uzun süre kaldığı tahmin edilen ceset, kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık