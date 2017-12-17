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Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 88 yaşındaki Halil Bulak'ın vücudunun çeşitli yerlerinden et parçalarının koptuğu belirlendi

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2017 Pazar 23:58
Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Mustafa Bulak (65) bir haftadır haber alamadığı babası Halil Bulak'ı (88) ziyaret etme amacıyla merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'ndeki evine gitti.

Uzun süre çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine zorlayarak girdiği evde Bulak'ın yerdeki cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirildiği sağlık ve polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Bulak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden et parçalarının koptuğu belirlenen Bulak'ın cesedi, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yaşlı adamın kalp krizinden hayatını kaybettiği ve fareler tarafından vücudunun kemirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

 

 

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