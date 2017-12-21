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Şanlıurfa'da Suriyeli 30 doktor hizmete başladı

Türk hekimlerden sağlık sisteminin işleyişini öğrenen 12 branştan 30 sığınmacı doktor, kentte hekim ihtiyacı bulunan hastanelerde görevlendirildi

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 00:14
Şanlıurfa'da Suriyeli 30 doktor hizmete başladı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında  temmuzda başlayan proje kapsamında,Türk hekimleri, Suriyeli doktorlara hasta muayenesi, çocuk aşısı, gebe takibi ve reçete yazımı gibi konularda 6 hafta eğitim verdi.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle mesleklerine ara vermek zorunda kalan Suriyeli sağlıkçılar, şimdi Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkan sayesinde, tekrar şifa dağıtmaya başlayacak.

Türk sağlık sisteminin işleyişini öğrenen 12 branştan 30 doktor, kentte hekim ihtiyacı bulunan hastanelerde görevlendirildi.

Doktorlara eğitimin verildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan hastane başhekimi İbrahim Halil Keşküş, Türkler ile Suriyeliler arasında sosyal ve kültürel fark bulunmadığını belirterek, "Ülkemizin bir nebze de olsa doktor açığını bu eğitimlerimiz kapatacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır." diye konuştu.

 

 

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