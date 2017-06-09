Şanlıurfa'da Suriyeli Miniklerin Karne Heyecanı

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2017 Cuma 13:57

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'da sağlanan imkanlarla eğitimlerini sürdüren Suriyeli 60 bin öğrenci, Türkiye'deki yaşıtları gibi karnelerini aldı.



Sırrın Mahallesinde bin civarında öğrencinin bulunduğu Suriyeli Misafirler Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Öğrencilerin büyük bölümü tatile çıkacağı için mutluluk yaşarken, notları istediği gibi olmayan bazı öğrencilerin ise üzgün olduğu gözlendi.



Okul Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocuklara her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim anlamında da en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti.



Öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesini dileyen Koç, gelecek yıl okul mevcudunun daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.



Suriyeli 3. sınıf öğrencisi Aye Şuhap ise yıl boyunca derslerine çok çalıştığını ve bundan dolayı notlarının çok iyi olduğunu belirterek, mutluluk yaşadığını aktardı.



Karne heyecanının öğretmen olan annesiyle paylaşan Ramia Leyla da yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de bulunduklarını ifade ederek, tatile çıkacağı için heyecanlı olduğunu ama bu sürede okulu ve arkadaşlarını özleyeceğini kaydetti.

(sondakika.com)