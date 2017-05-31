Şanlıurfa'da Tatlı Kuyruğu

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:11

Şanlıurfa'da en çok satılan tatlılar arasında yer alan halka tatlısı Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı olmaya devam ediyor. Kentte çok sayıda tatlıcı işyeri olmasına rağmen iftar öncesinde bu işyerleri önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, ustalar tarafından kazanda kızartılan sıcacık halka tatlısını alınarak evlerinin yolunu tutuyor.

Ramazan ayında vatandaşların halka tatlısına yoğun ilgi gösterdiğini belirten tatlıcı Ramazan Çiftçi, "Ramazan ayında vatandaşlarımız gün boyu oruçlu oldukları için şeker ihtiyaçlarını karşılamak için baklava gibi ağır tatlılar yerine daha hafif olan halka tatlısını tercih ediyor. Hem ekonomik, hem de taze olan tatlıların kilosunu 5 liradan satıyoruz" dedi.

Ramazan ayında sofralarında halka tatlısının eksik olmadığını ifade eden Rıza Sancak, "Ailece halka tatlısını çok seviyoruz. Oruçlu olduğumuz için şeker ihtiyacımızı bu tatlıyla gidermeye çalışıyoruz. Halka tatlısı hafif ve lezzetli olduğu için iftara 15-20 dakika kala burada tatlı sıraya girip sıcacık halka tatlısını alıp iftarda severek tüketiyoruz" diye konuştu.

(sondakika.com)