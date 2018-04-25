Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:34

Tefecilik yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik 3 aylık çalışmanın ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 23 kişiden 21'i tutuklandı. Operasyonda, 3 uzun namlulu silah ve imzalatılmış boş senetler ile mağdurlara ait tapular ele geçirildi



Ağrı merkezli 5 ilde, tefecilik yaptığı iddia eden çeteye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 21'i tutuklandı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce tefecilere yönelik çalışma başlattı.



Teknik takibe alınan 23 zanlı, Ağrı, İzmir, Yalova, Şanlıurfa ve Sivas'ta özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanarak Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Operasyonda, 3 uzun namlulu silah, bir ruhsatsız tabanca ile imzalı 457 boş senet, mağdurlara ait taşınmazların bulunduğu tapular ve yine mağdurların ödeyeceği faizlerin miktarının yazılı olduğu 71 defter ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri sonrası Ağrı Adliyesine sevk edilen zanlılardan 21'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik yapmak" suçlarından tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Tefeciler yüzünden çok sayıda insan kenti terk etti



Soruşturma sürecinde mağdurların alınan ifadeleri de çete üyelerinin faaliyetlerini ortaya çıkardı.



Bu ifadelere göre, zanlılardan daha önce borç alan ancak ödedikleri halde çetenin taleplerinden kurtulamayan bazı iş adamları, memurlar ile vatandaşlar kenti terk etmek zorunda kaldı.



Farklı nedenlerle ilden ayrılamayan çok sayıda mağdur ise borçlarını ödemesine rağmen tefecilerin haczi veya taşınmazlarının tapusuna el koyması nedeniyle zorlu süreçler yaşadı.



Mağdurlar arasındaki bazı memurların çeteye olan borçları yüzünden maaşlarına haciz geldiği, bazı vatandaş ve iş adamlarının da yatırımlarını tefecilere kaptırdığı belirtildi.



Mağdurları şikayetçi olmamaları konusunda silah ve kaba kuvvetle baskı altına alıp aile ve sevdiklerine zarar vermekle tehdit ettiği öne sürülen çete üyelerinin bu yolla yıllardır gelir elde ettikleri öğrenildi.



- 3 bin liralık borç 690 bin lira oldu



Evli ve 3 çocuk babası L.T, kredi kartı borcu yüzünden çete mensubu E.B'den açık senet imzalayarak 3 bin lira borç aldı. Faiziyle E.B'ye zamanı geldiğinde 7 bin lira ödemek isteyen mağdur, tüm aramalarına rağmen telefonunu kapatan zanlıya ulaşamadı.



Daha sonra karşılaştığı E.B'ye borcunu ödemek istediğinde 2 haftalık faizle borcunun katlandığını öğrenen L.T, yakınlarından topladığı 50 bin lirayı vererek borcunu kapattı.



Tüm ödemelerine rağmen açık senedi "Yırttım, attım." gibi bahaneler öne sürerek L.T'ye vermeyen E.B, polisin operasyonuyla senedi icraya vermeden yakalandı.



- Borç, başına eklenen rakamla katlandı



Mağdurlardan memur M.S. ise çete üyesi M.Ş.O'dan 5 bin lira faiz şartıyla 8 bin lira borç alıp 13 bin liralık senede imza attı.



Ödeme günü geldiğinde 13 bin liralık senedin başına "1" eklenerek 113 bin lira yapıldığını gören M.S, ödeme yapamadığı için icraya verildi, maaşına haciz getirildi.



- 300 bin liralık arsasını kaybetti



Zanlı N.P'den 300 bin lira değerindeki arsasını teminat göstererek 6 bin lira alan U.A, zamanı gelmeden faiziyle 14 bin lira ödeme yaptı.



Ödeme sonrası yine benzer bahaneler göstererek U.A'yı oyalayan N.P, mağdurun teminat gösterdiği arsayı bir başkasına sattı.



Arsasını çeteye kaptıran U.A, tüm çaba ve girişimlerine rağmen taşınmazını geri almayı başaramadı.



- Polisin operasyonuyla evi kaptırmadı



Diğer mağdurlar gibi nakit sıkıntısı yaşadığı dönemde M.Ş.O'nun kapısına giden T.F. de 18 bin lira geri ödeme koşuluyla senede imza atarak 12 bin lira borç aldı.



Ödeme zamanı geldiğinde para bulamayan T.F, bir anda borcunun 75 liraya yükseldiğini öğrendi. Ödeme için 130 bin lira değerindeki evini mecburen satışa çıkaran T.F'ye borçlu olduğu kişiden 80 bin liralık teklif geldi. Teklifi kabul eden T.F, gayrimenkulün devri konusunda M.Ş.O. ile tarih belirledi.



Polis ekipleri, devir işleminden 2 gün önce operasyon düzenleyip M.Ş.O'nun da bulunduğu zanlıları yakalayınca T.F. de evini kaybetmemiş oldu.







kaynak: medyaurfa.com