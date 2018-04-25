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Şanlıurfa'da terör operasyonu 5 tutuklama

Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:58
Şanlıurfa'da terör operasyonu 5 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal paylaşım hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 11 zanlı, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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