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Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 20 Gözaltı

ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2017 Cuma 12:29
Şanlıurfa'da Terör Propagandasına 20 Gözaltı

Şanlıurfa  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polisler, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler, kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirilen şüpheliler,  Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek sorguya alındı.

 

 

 

(sondakika.com)

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