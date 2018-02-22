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Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2018 Perşembe 12:39
Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik olumsuz paylaşım ve terör örgütü PYD/PKK propagandası yapan kişilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, çok sayıda mermi, 2 kasatura, 1 bilgisayar, 1 cep telefonu, bazı dijital materyaller ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla Tahsin Y, Ferit K, Ramazan İ, Cengiz Y, Cafer M, Abdullah A, Ali B. ve Kamil D'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. 

 

AA

 
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