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Şanlıurfa'da tıkanan sulama borusunda cenin bulundu

Şanlıurfa'da tarla sulaması yapan çiftçinin tıkandığı için kırdığı sulama borusunda cenin bulundu.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2017 Pazartesi 12:50
Şanlıurfa'da tıkanan sulama borusunda cenin bulundu

Olay, Koruklu Mahallesi'nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Tarla sulaması yapan adı öğrenilmeyen bir çiftçi, borunun tıkandığını fark edince çekiçle boruyu kırdı. Kırılan boruda cenin bulan çiftçi, bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cenin üzerinde inceleme yaptı. 4.5 aylık olduğu anlaşılan cenin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, kanal borusuna cenini atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

 

YORUMLAR
  • yorum2017-08-28 23:37:49misafir

    allah kahru perişan eylesın bunu olume terk edenleri şeffaat yuzu gormesınler

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