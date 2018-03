Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2017 Cumartesi 19:15

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. İl Trafik komisyonunun kararıyla şehir içerisine girmeleri yasak olan, ikaz ve uyarılara dikkate almayan at arabaları toplanıyor. toplu taşımada kullanılan at arabalarına el konularak, imha ediliyor.



At arabaları, getirildikleri boş arazilerde iş makileri ile imha edilirken, ekipler denetimlerin arttırılarak sürdürüleceğini kaydetti.



(haberler.com)