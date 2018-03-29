Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 19:16

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şahısların kaldığı evlere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, pencerelerden ve koç başıyla kırdıkları kapılardan içeri girdi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 110 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap, 2 paket metamfetamin maddesi, 2 paket eroin, 2 av tüfeği ile 97 mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

iha