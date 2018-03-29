Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 19:16
Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şahısların kaldığı evlere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, pencerelerden ve koç başıyla kırdıkları kapılardan içeri girdi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 110 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap, 2 paket metamfetamin maddesi, 2 paket eroin, 2 av tüfeği ile 97 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

iha

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Kozluk’ta muhtarlar toplantısı

Kozluk’ta muhtarlar toplantısı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık