Şanlıurfa'da toz taşınımı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 16:40

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür Suriye üzerinden gelen çöl tozlarının Şanlıurfa ve çevresinde etkili olduğunu söyledi.

Söz konusu tozların insan sağlığını etkilediğini vurgulayan Çullu, şunları kaydetti:

"Çok ince ve beyaz renkli olan bu tozlar yağmur yağmadığı ve rüzgar esmediği sürece bazen günlerce havada kalmaktadır. Solunum yolları ile vücuda giren bu tozlar sadece solunum yollarına değil, dolaşım sistemine girdikleri için farklı zararlı etkileri de vardır. Atmosferde kaldığı sürede baş ve göz ağrısına neden olmaktadır. Ayrıca açıkta satılan gıdalar için de tehlike oluşturmaktadır. Kuraklık ve iklim kaymalarının da bir sonucu olan atmosfer tozları daha çok ormanı az olan bölgelerde insan sağlığını tehdit etmektedir."

Uluslararası bir sorun olan çöl tozlarını durdurmanın mümkün olmadığına ancak bununla ilgili tedbirler alınabileceğine işaret eden Çullu, şunları kaydetti:

"Tozun etkili olduğu dönemlerde özellikle açıkta satılan gıdaların üzerinin kapatılması, astım sorunu olan kişilerin dışarı çıkmaması, ev, araç pencerelerinin kapalı tutulması ve eğer dışarı çıkma zorunluluğu varsa maske ile çıkılması son derece önemlidir. Uzun vadede tozun etkisinin azaltılması için ağaçlandırma alanlarını artırmakta yarar bulunmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uydu görüntüleri aracılığıyla izlediği çöl tozlarının geliş süreleri önceden bildirilmektedir.

Yerel idare ve basın kuruluşların bu bilgileri önceden kamuoyuna bildirmeleri önemlidir."

AA