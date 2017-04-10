Şanlıurfa'da Trafik allak bullak oldu

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2017 Pazartesi 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Şanlıurfa'da düzenleyeceği miting hazırlıkları son sürat devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki mitingi için Şanlıurfa merkezde yer alan Nevali Oteli arkasındaki cadde ve alan tahsis edildi.

Erdoğan'ın 11 Nisan'daki mitingi için Şanlıurfa şehir merkezinde ana arter ve ara caddeller olmak üzere bir çok güzergah trafiğe kapatıldı. Bir çoğununda güzergahı değiştirildi.

Trafik akışındaki değişiklikten haberi olmayan sürücüler değişen güzergahlardan dolayı büyük sıkıntı yaşadı.

Birçok noktada trafk uzun süre tıkandı. Sürücüler arasında yer yer gerginlikler yaşandı.

Bir çok sürücü "madem güzergahlar değişecekti. Bir iki gün öncesinden basın yolu ile duyrulabilir, sıkntıların önüne geçilebilirdi. Benim hastam var ve 30 dakikadır tıkanan trafikte bekliyorum.

Şehir merkezindeki deşiklikten dolayı özellikle kavşaklardaki trafik allak bullak olmuş durumda.