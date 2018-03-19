Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da trafik kazaları: 6 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazaları: 6 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 19 Mart 2018 Pazartesi 11:43
Şanlıurfa'da trafik kazaları: 6 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 HB 1161 plakalı otomobil, Siverek-Karakoyun karayolunun 15'inci kilometresindeki Hacı Hıdır Göleti yakınlarında şarampole devrildi. 

Kazada yaralanan otomobildeki Orhan Çiftel, Şeyhmus Balkın ile İsmail Güzen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde de Mehmet Kara yönetimindeki 63 M 0714 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. 

Kazada, sürücü Kara ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

 

AA

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık