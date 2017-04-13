Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 15:18

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi ile Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Osman Hakkı T.'nin kullandığı 47 DN 245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Hakkı T. ile yanındaki arkadaşı Zeki B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (sondakika.com)