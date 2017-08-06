Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2017 Pazar 13:17

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Mardinyolu Köylükent kavşağında meydana geldi. Abdullah Ç. idaresindeki 63 B 0037 plakalı otomobil, Köylükent kavşağında Hasan E. yönetimdeki 34 GC 9346 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 63 B 0037 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada sürücülerden Abdullah Ç. ile yanında bulunan Arif Ö. ve Abbas A.yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(haberler.com)