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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2017 Pazar 00:23
Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Ahmet Aktimur yönetimindeki 63 EM 674 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Siverek-Diyarbakır karayolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Aktimur ile 5 yaşındaki oğlu Şiyar Aktimur yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ile özel araçla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada bir büyükbaş hayvan da telef oldu.

Mithat Öztosun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ise Siverek-Kahta karayolunun kent çıkışında, şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Cuma, Aydın ve Fikret Öztosun yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

 

AA

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