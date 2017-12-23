Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 01:07

Suriyeli Muanna el-Hüseyin'in kullandığı 33 DFV 95 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesindeki Abide Kavşağı'nda Memduh Tokmak yönetimindeki 33 AZC 30 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerle her iki araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.