Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Şanlıurfa'da pikabın minibüse yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 18:49
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza,  Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde yaşandı.  Akçakale -Mardin yolu köprülü kavşağının altında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DU 740 plakalı pikap, Emrah G.'nin kullandığı 63 S 1502 plakalı minibüse yandan çaptı. Kaza nedeniyle minibüs yan yatarken pikap ise refüje çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 7 kişi ile pikaptaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık