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Şanlıurfa'da Trafik Kazasında 6 Asker Yaralandı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 asker yaralandı.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2017 Cumartesi 10:54
Şanlıurfa'da Trafik Kazasında 6 Asker Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. Seyfullah T. yönetimindeki 25 EU 964 plakalı sivil otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Ramazan K., Ertuğrul M., Enis Ç., Mürsel N., Seyfullah T. ve Kubilay T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Enis Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: haberler.com

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